Furgone finisce fuori strada sulla Siena-Bettolle

SIENA. I Vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti questo pomeriggio con due mezzi e 5 uomini sulla Superstrada Siena-Bettolle al km 10+500, in Comune di Asciano, per un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto un furgone finito fuori strada.

Il conducente è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 per le cure del caso e la squadra dei Vigili del fuoco ha messo in sicurezza il mezzo e l’area interessata dall’incidente.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi e per stabilire le cause dell’incidente.