Frosini: “Grande attenzione per riaprire al più presto la Sp5″

Il sindaco di Monteriggioni ribadisce massimo impegno per far rispettare i tempi dati da Provincia e Anas

MONTERIGGIONI. “La riapertura della Sp5 Colligiana è una priorità per il Comune di Monteriggioni ed è stata una delle prime questioni affrontate dalla nuova amministrazione comunale pochi giorni dopo l’insediamento, nel corso di un incontro tenuto presso l’amministrazione provinciale di Siena di cui abbiamo dato notizia sui canali ufficiali del Comune e agli organi di informazione. Al tempo stesso, il Comune di Monteriggioni sta tenendo alta l’attenzione su altri interventi di sicurezza stradale che interessano il nostro territorio, in primis la riapertura della viabilità regolare sulla Sp119 delle Badesse, altro intervento di competenza della Provincia di Siena, e la risoluzione del restringimento di carreggiata sull’Autopalio dopo l’incidente avvenuto lo scorso maggio”. E’ quanto afferma Andrea Frosini, sindaco di Monteriggioni intervenendo sulle richieste di riaprire nel più breve tempo possibile l’arteria che collega Monteriggioni e Colle di Val d’Elsa e su altri interventi in corso.

Sp 5 Colligiana.“Per quanto riguarda la Sp 5 Colligiana – continua Frosini – la Provincia, che è l’ente competente sull’arteria,ci ha illustrato nel corso dell’incontro avvenuto a giugno l’iter compiutofin dalla chiusura del ponte, che ha portato a scartare l’ipotesi iniziale del by-pass a seguito di valutazioni tecniche ed economiche ad avviare un nuovo progetto di consolidamento della struttura. La consegna del progetto è prevista entro il mese di luglio, per poi passare alla convocazione della conferenza dei servizi e, successivamente, alla predisposizione della gara per affidare i lavori. La consegna dei lavori è prevista per il mese di ottobre,con l’obiettivo di riaprire regolarmente la circolazione sulla Sp5 entro la fine dell’anno. Questi sono i tempi tecnici individuati dalla Provincia su cui il Comune di Monteriggioni vigilerà con grande attenzione per garantire che si possa tornare al più presto alla normalità ponendo fine ai disagi vissuti in questi mesi da cittadini e imprese. Agli inizi di settembre- dice il primo cittadino di Monteriggioni – torneremo nuovamente in Provincia per fare il punto della situazione, verificando che non ci siano ritardi nell’andamento dei lavori, e daremonotizia dei riscontri ottenuti”.

Sp119 delle Badesse. L’intervento avviato dalla Provincia di Sienaper ripristinare la frana verificatasi nel 2015 nel tratto fra Uopini e Badesse sta andando avanti con le opere geotecniche previste, che saranno seguite dal ripristino del tratto di guardrail, della segnaletica e del verde nell’area concessa per i lavori. La viabilità sarà mantenuta a senso unico alternato fino alla conclusione dei lavori, prevista nel mese di settembre prima della riapertura delle scuole.

Autopalio. La situazione dell’Autopalio e gli interventi di manutenzione necessari sono stati al centro di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Firenze alla presenza dei rappresentanti di Anas e Regione Toscana e di tutti i sindaci e prefetti interessati dall’arteria. “In quella sede – aggiunge Frosini – ho espresso grande preoccupazione per i disagi legati al restringimento della carreggiata all’altezza del punto in cui si è verificato l’incidente del pullman lo scorso maggio, costato la vita a una persona. Abbiamo chiesto che venga ripristinato al più presto il guardrail e la normale viabilità per garantire la sicurezza del tratto. Anas ha risposto che l’intervento è previsto entro fine anno e vigileremo con grande attenzione anche su questo fronte”.