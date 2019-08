Frontale tra due auto sulla Siena-Grosseto

SIENA. I Vigili del fuoco del Comando di Siena, sono intervenuti alle ore 17.10 sulla SS 223 Siena – Grosseto all’altezza del bivio per Fontazzi, per un incidente frontale tra due autovetture.

All’arrivo sul posto, gli occupante delle autovetture erano già stati presi in consegna dai sanitari del 118, si è provveduto quindi alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Sul posto anche i Carabinieri.