Fratelli d’Italia sostiene anche ad Asciano le proprie battaglie

ASCIANO. Presso gli Uffici Comunali di Arbia è possibile firmare per i progetti di legge di iniziativa popolare proposti da Fratelli D’Italia.

Si chiede la Modifica agli articoli 83, 84, 85, 86, della costituzione per consentire l’elezione diretta del Presidente della Repubblica; la modifica dell’art. 53 della Costituzione per il tetto alle tasse in costituzione; la modifica agli art. 11 e 117 della costituzione concernenti l’introduzione del principio di sovranità rispetto all’ordinamento dell’Unione Europea; l’abrogazione del secondo comma dell’art. 59 della Costituzione, per l’abolizione di senatori a vita.

Antonella Celestra, referente del Circolo Fratelli d’italia SienAzione, afferma:” è un’occasione per essere protagonisti attivi di un cambiamento nel nostro Paese e chiediamo ai cittadini di Asciano di sostenerci in questo lavoro che portiamo avanti con forte senso di responsabilità”.

Alessia Pannone, presidente del circolo Fratelli d’Italia-SienAzione e responsabile provinciale del Dipartimento tutela vittime del partito, dichiara :” Abbiamo avviato su Siena la raccolta firme per le quattro proposte di legge e stiamo portando avanti un lavoro consono ad un partito che è in forte crescita e presente fra i cittadini”.

Al momento è possibile firmare presso gli Uffici Comunali di Arbia, il mercoledì dalle h. 9,30 alle ore 12,30 e il giovedì dalle h. 15,00 alle h. 17,00

Per eventuali richieste di chiarimenti o approfondimenti i cittadini potranno chiamare il numero di telefono, che verrà fornito dagli impiegati, al quale risponderà un militante di Fratelli d’Italia, pronto a fornire le spiegazioni richieste.

