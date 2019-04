Francesco Oliveto guida all’ascolto del concerto ORT del 6 maggio

Venerdì 3 maggio, alle 18 all’Accabì di Poggibonsi, un incontro preparatorio al concerto dell’Ort che si terrà al Politeama

POGGIBONSI. Sarà un incontro dedicato alla formazione del pubblico, quello che si terrà venerdì 3 maggio alle 18 nell’Auditorium dell’Accabì di Poggibonsi. Una guida all’ascolto consapevole in vista dell’ultimo concerto dell’Orchestra della Toscana di lunedì 6 maggio al Teatro Politeama che avrà come ospite il violoncellista Mario Brunello, sia in veste di solista che di direttore dell’Orchestra della Toscana, con musiche di Arenskij e Rubinstein. La guida all’ascolto attivo sarà tenuta da Francesco Oliveto, compositore e docente di musica e è un’iniziativa organizzata da Scuola Pubblica di Musica con Associazione La Scintilla e Fondazione ELSA.

L’idea cardine dell’incontro è quella di mostrare una composizione musicale dall’interno (attraverso proiezioni delle partiture, esempi al pianoforte, ascolti guidati ecc.), rendendola non più soltanto “contemplabile”, ma anche intellegibile. Si tratta quindi di una guida all’ascolto intesa letteralmente come “guida al saper ascoltare”. Allo stesso modo di un bambino che scopre un giocattolo smontandolo, l’analisi mostrerà al pubblico i “pezzi” che compongono un brano musicale, decostruendolo e, attraverso un linguaggio semplice e diretto, presentandolo nei suoi elementi costitutivi più profondi.

Francesco Oliveto insegna composizione per immagini, armonia, storia della musica e informatica applicata alla musica presso scuole di musica, licei musicali e università. Le sue composizioni sono eseguite all’interno di prestigiose rassegne di musica contemporanea sia in Italia che all’estero. Ha composto numerose musiche per film, documentari, dvd didattici, spot pubblicitari e spettacoli teatrali.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

Ai soci dell’Associazione La Scintilla sarà riservato l’ingresso ridotto a 10 euro al concerto del 6 maggio.



Informazioni e acquisto biglietti su www.politeama.info o per mail a biglietteria@politeama.info o telefonando al numero 0577-983067. La biglietteria è aperta martedì e mercoledì dalle 17 alle 19 e il giorno del concerto dalle 18.