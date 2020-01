FP CGIL sul trasporto scolastico a Sovicille: “Così non va!”

"Il Comune doveva assumere un autista scuolabus a tempo determinato in sostituzione di un altro autista spostato ad altra mansione, ma ciò ad oggi non è stato fatto"

SOVICILLE. Siamo particolarmente preoccupati dalla situazione del personale del Settore Trasporto Scolastico del Comune di Sovicille.

Il 7 gennaio, alla riapertura delle scuole, si è determinata una situazione particolarmente difficile nell’organico del personale addetto al trasporto scolastico.

Il Comune doveva assumere un autista scuolabus a tempo determinato in sostituzione di un altro autista spostato ad altra mansione, ma ciò ad oggi non è stato fatto, mettendo in difficoltà gli altri autisti, costretti a turni obbligati e a straordinari per permettere la copertura del servizio.

Servizio che, anche semplicemente per un eventuale giorno di malattia o assenza di un autista scuolabus, potrebbe subire delle riduzioni a danno dell’utenza e delle famiglie.

Ma il Comune di Sovicille cosa pensa di fare?

Le politiche delle assunzioni del personale sono come giusto in capo all’ente che sceglie le sue priorità, noi però ci sentiamo di dire che forse la prima tutela dovrebbe essere rivolta ai servizi alla persona, specialmente quelli rivolti ai bambini.

In Consiglio comunale è stata decisa l’esternalizzazione di alcune linee degli scuolabus senza per altro dare nessuna informazioni ai sindacati. Nella delibera di G.C. n°87 del 30-10-2019 si legge inoltre l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente. Era così indispensabile e strategica questa assunzione?

Chiediamo con forza che si metta da subito in sicurezza il servizio scuolabus assumendo senza indugio un autista e che si rifletta attentamente sulla scelta di esternalizzazione di parte degli scuolabus, ricordando, se ce ne fosse ancora bisogno, che i servizi pubblici gestiti in economia con personale diretto hanno sicuramente standard di economicità e di qualità maggiori.

FP CGIL Siena