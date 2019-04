Forza Italia sostiene Giardini come sindaco di Monteriggioni

Moreno Giardini

MONTERIGGIONI.Da Forza Italia Monteriggioni riceviamo e epubblichiamo.

“Forza Italia ufficializza per il Comune di Monteriggioni il sostegno al candidato sindaco del centro-destra Moreno Giardini.

La sua candidatura è una occasione da non perdere per una forte alternativa ai candidati della sinistra, in campo in un autentico impegno per un nuovo futuro che rilanci Monteriggioni nel rispetto delle migliori radici e tradizioni dei suoi cittadini, che hanno bisogno di un progetto amministrativo e politico efficiente, con al centro i cittadini, le famiglie e l’attenzione ai bisogni di servizi, sicurezza e lavoro che sappia valorizzare il patrimonio esistente, avendone maggior cura e rilanciando l’immagine del territorio.

La lista di Giardini aperta a persone volenterose, competenti, motivate fa appello all’unità di tutti coloro che vogliono lasciarsi alle spalle anni ormai consegnati al passato e punta al valore aggiunto di un candidato sindaco preparato, esperto che conosce le istituzioni ed il territorio.

Forza Italia è convinta che a Monteriggioni il centro-destra plurale potrà sopperire agli errori delle precedenti amministrazioni che hanno mal gestito il territorio e le risorse a disposizione, sostenendo invece delle persone che non sono né impreparate e né improvvisate per governare il Comune nell’interesse dei cittadini.

Con Giardini sindaco, Monteriggioni può tornare ad essere ben governato ed importante in tutta l’area regionale”.