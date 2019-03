Forte partecipazione per “Puliamo il Parco!” del Progetto #Sovicille

SOVICILLE. Questa mattina i cittadini si sono riuniti al Parco pubblico di Via del Castruccio, a San Rocco a Pilli, per raccogliere le carte, i pezzi di plastica, mozziconi di sigaretta e tutti gli altri piccoli rifiuti abbandonati, per avere un ambiente più sano, pulito e bello dove far giocare i nostri figli.

E’ stato bello vedere i bambini partecipare con grande entusiasmo, facendo tra di loro a gara a chi “recuperava” più rifiuti: segno tangibile della sensibilità ambientale che, pian piano, sta entrando anche nelle nuove generazioni.

Questo è solo il primo appuntamento di un ciclo di iniziative in programma in tutto il territorio comunale di Sovicille: il prossimo weekend ci troviamo a Sovicille, al Parco Pubblico davanti al Circolo ARCI, per ripetere l’esperienza insieme a tutti coloro che vorranno aiutarci.

Appuntamento quindi Sabato 6 Aprile alle ore 11:00 presso il Parco giochi di Sovicille, davanti al “Dancing Sovicille”, armati di guanti e sacchi per la spazzatura!