Foenna: lavori all’argine al via entro giugno

Intervento di circa 1mln di euro sull’argine destro interessato dagli eventi del novembre 2012

SINALUNGA. Entro il mese di aprile saranno aggiudicati i lavori di adeguamento dell’argine destro del torrente Foenna dalla s.p. dei Procacci alla Strada di grande comunicazione E78 a seguito dell’evento calamitoso dell’11 e 12 novembre 2012. Tra maggio e giugno saranno consegnati in via d’urgenza i lavori. Un intervento di circa 1mln di euro alla cui manifestazione di interesse avevano partecipato 380 ditte. «Un progetto di fondamentale importanza per la messa in sicurezza di Pieve di Sinalunga – spiega il Sindaco Riccardo Agnoletti – Con la prossima aggiudicazione dell’appalto andremo ad aggiungere un nuovo tassello nell’ottica della sicurezza del territorio».

L’opera riguarderà l’adeguamento dell’argine esistente per una lunghezza di circa 1500 mt mediante ringrosso sul lato del piano campagna, con la formazione di un volume messo in opera di circa 40.000 mc, di cui circa 18.500 mc proveniente da scavi di cantiere e 21.500 mc reperiti dal mercato ordinario; la messa in opera di scogliera sulla sponda interna del corso d’acqua per circa 2.400 mc, scavi in cantiere per un volume di circa 21.500 mc, lavorazioni e apprestamenti necessari all’esecuzione e completamento dell’opera.