FN: “Monteroni: alla farsa Berni-Granchi s’aggiunge il centrodestra”

MONTERONI D’ARBIA. “In vista delle elezioni amministrative del prossimo maggio stiamo assistendo ad una farsa alimentata da una puerile quanto ingannevole contrapposizione tra i due attuali contendenti, espressione dello stesso sistema di potere catto-comunista da cui provengono, ossia il sindaco Gabriele Berni e l’ex assessore del Pd e candidato sindaco Massimo Granchi, il quale vuol mettersi in evidenza con la questione della variante Monteroni-Monsindoli, già cavalcata da Forza Nuova Siena con foto e comunicati – dichiara Alessandro Dolci, segretario di FN Siena -. Vista la provenienza di Berni e Granchi e i loro programmi di stampo tecnocratico e mondialista è evidente che al netto dei risultati elettorali l’operazione è diretta solo a rafforzare la sinistra, con la complicità del centro-destra pusillanime e venduto: ciò non ci stupisce più di tanto perché è dai tempi ormai noti del “papello” Ceccuzzi-Verdini che il centro destra baratta i Comuni del senese con il PD.

In particolare fa sorridere lo slogan “non a destra, non a sinistra, ma più in alto” del candidato Granchi: peccato però che alcuni papabili e altamente probabili candidati di “MonteroniViva” siano già spalleggiati dal centro-destra e peccato che buona parte del PD sia già dentro alla lista di Granchi. Alla faccia dello stare fuori dai partiti.

Spiace che il centro destra, anziché puntare su una proposta condivisibile e identitaria si sia prestato a questo gioco delle “tre carte”, cercando di tagliare fuori pure la Lega, a quanto ci risulta. Chi perderà alle elezioni del prossimo maggio non sarà l’uno o l’altro candidato ma saranno la libertà, la sovranità, l’identità del nostro popolo. Chi vincerà non farà altro che portare avanti la deleteria agenda politica del clientelismo locale e del PD.

Qualunque sia il prodotto che uscirà da questo obbrobrio e al netto delle elezioni Forza Nuova Siena – conclude Dolci – non permetterà che simili personaggi possano continuare a rovinare la Val d’Arbia ed è per questo che la nostra presenza e la nostra azione si faranno, anche in questa zona, sempre più forte e decisa.