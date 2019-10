FMps: “Let’s crowd!” fa tappa a Montepulciano

MONTEPULCIANO. Domani 30 ottobre alle ore 17 presso l’Auditorium Giovanni Falcone (via di Voltaia nel corso 57) a Montepulciano si terrà l’ultimo appuntamento informativo per promuovere ed illustrare l’avviso pubblico dedicato al progetto “Let’s Crowd!“, un percorso di formazione e accompagnamento al crowdfunding e alla digital transformation rivolto alle organizzazioni no-profit della provincia di Siena.

“Let’s Crowd!” offrirà alle organizzazioni aderenti – selezionate tramite avviso pubblico – una preziosa opportunità di formazione e consulenza personalizzata, nonché la possibilità di accedere ad un kit di servizi digitali che permetteranno di accrescere le proprie competenze interne su progettazione, comunicazione digitale e raccolta fondi.

Il progetto è realizzato in collaborazione con la società cooperativa Feel Crowd.

All’incontro, aperto al pubblico, saranno presenti il presidente della Fondazione Carlo Rossi, il personale della Fondazione e della cooperativa Feel Crowd per fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.

L’avviso pubblico per accompagnare le organizzazioni no profit in un percorso di trasformazione digitale scade il prossimo 15 novembre.