Finisce fuori strada con l’auto e se ne va

Una signora ha segnalato la vettura rovesciata e con i fari accesi ai Carabinieri di San Gimignano

SAN GIMIGNANO. Intorno a mezzanotte e quaranta ai Carabinieri è arrivata una telefonata di una donna che segnalava un’auto rovesciata fuori strada e con i fari accesi. I militari del NOR intervenuti hanno constatato che all’interno della vettura non c’era nessuno. L’auto risultava negativa in Banca Dati. Richiesti accertamenti ai Carabinieri di Empoli dove risultava risiedere il proprietario., si è appreso che il proprietario 27enne dell’auto dopo l’incidente si era fatto venire a prendere da un amico, col proposito poi di recuperare il mezzo in mattinata con carro attrezzi. Da quanto si è capito l’uomo e finito fuori strada da solo, I Carabinieri, però, non hanno potuto sottoporlo all’alcooltest perché era trascorso troppo tempo.