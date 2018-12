Fiamme in un locale cucina: un intossicato

Temporaneamente inagibile un'abitazione in via Provenzano a Siena

I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti in Via Provenzano 2, per un incendio scaturito all’interno di un locale cucina, posto al piano seminterrato di una palazzina.

Una persona che ha inalato un po’ di fumo generato dall’incendio è stata presa in carico dal personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso.

Non si segnalano danni strutturali, ma l’abitazione è stata dichiarata momentaneamente inagibile, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza degli impianti.

Sul posto 4 mezzi e 10 Vigili del fuoco