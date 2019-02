Trasferito con l'elisoccorso al policlinico Le Scotte

CHIANCIANO TERME. I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti intorno alle ore 12.00 per l’incendio di una cucina a Chianciano, in Via A.Volta 12, presso un’abitazione. A seguito dell’evento l’affittuario è rimasto ustionato ed è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportato al Policlinico Le Scotte con l’elisoccorso Pegaso.