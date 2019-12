FI annuncia un question time alla Camera per la frana sulla Cassia

SIENA. Pubblichiamo le dichiarazioni dell’On. Erica Mazzetti di Forza Italia e del Coordinatore provinciale di Forza Italia Siena, Lorenzo Lorè: “Apprendiamo dalle agenzie stampa che è crollato, a causa del maltempo, un tratto della statale 2 Cassia tra Abbadia San Salvatore e Radicofani, in provincia di Siena. Inoltre Anas ha già comunicato che a causa di questo evento vi è stata la chiusura della statale in entrambe le direzioni dal km 144,800 al km 152,500 a Radicofani il traffico è stato deviato sulla strada provinciale 321 in direzione Celle sul Rigo, in direzione Radicofani sulla strada provinciale 478 e sulla strada provinciale 24. Ci auguriamo che Regione Toscana e Provincia di Siena insieme ai Comuni interessati lavorino ad una soluzione rapida e sicura per garantire il traffico e senza ostacolare oltremodo la circolazione. Preoccupa, infatti, la reazione di chi lavorando nella zona colpita dalla frana, ha già espresso forti preoccupazioni per il rischio di trovarsi abbandonati ed isolati da tutti senza quindi possibilità di svolgere proprie attività lavorative. In un momento così particolare per la nostra economia non possiamo permetterci di creare altri ostacoli allo sviluppo locale, sarebbe folle!”

“Siamo inoltre molto preoccupati, perchè il maltempo di questi giorni sta mettendo in evidenza ancora una volta i rischi di frane per molte parti della nostra Regione. Tutto questo non capita per sole tragiche fatalità. Il terreno e quindi le strade cedono perchè non vi è la dovuta attenzione nella manutenzione dei territori limitrofi. Temporali e piogge così consistenti come quelli che ormai capitano sempre più spesso devono portate le Istituzioni interessate ad una prevenzione sempre più accurata. Non possono le Istituzioni farsi trovare impreparate. Soprattutto adesso che siamo in grado con le allerte meteo di avvisare prima ed in tempo i territori, diventa ancora più importante agire per tutelare famiglie e imprese delle ormai purtroppo note e storiche zone a rischio. La gente dalle istituzioni non vuole solo parole di conforto. La popolazione pretende rispetto e sicurezza certa per la propria vita”

“Annuncio sin d’ora – conclude Mazzetti, un question time in VIII Commissione sulla frana della Cassia, visto che il tratto interessato è sotto gestione Anas, in modo da avere oltre alle informazioni locali, anche i pareri e lo stato dell’arte sul suddetto tratto stradale colpito da evento franoso”.