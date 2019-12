Festa dell’Albero: San Quirico finanzia la rinascita della Foresta dei Violini

L’assessore Bartoli: «Un piccolo gesto per rendere consapevoli negli anni avvenire anche le nuove generazioni, sull'importanza della cultura dell'ambiente»

SAN QUIRICO D’ORCIA. In occasione della Festa dell’Albero 2019, e come dono ai nuovi nati dell’anno 2018, l’amministrazione comunale di San Quirico d’Orcia ha deciso di sostenere il progetto Trentino Tree Agreement, per ripristinare i boschi andati distrutti in seguito alla tempesta Vaia, del 26-30 ottobre 2018.

«Una scelta ecologica per questa edizione 2019 della Festa dell’Albero – commenta Marco Bartoli, assessore alla cultura del Comune di San Quirico d’Orcia – volta a sostenrere il territorio nazionale troppe volte messo a dura prova dal maltempo. Abbiamo pensato di supportare la nuova piantumazione della Foresta dei Violini (in Val di Fiemme, Trentino), affinché la tradizione della Festa dell’Albero mantenesse inalterata la sua finalità. Un piccolo gesto per rendere consapevoli negli anni avvenire anche le nuove generazioni, sull’importanza della cultura dell’ambiente».

Con questa donazione sarà possibile sostenere la rinascita dei boschi, tutelando così un prezioso patrimonio collettivo. Ogni nuovo albero messo a dimora avrà un grande valore per tutti: assorbirà anidride carbonica, garantirà biodiversità, contrasterà l’erosione del suolo e donerà ombra e riparo per altre piante e per gli animali. “Firmando questo patto con gli alberi – sottolinea Trentino Tree Agreement – San Quirico d’Orcia si è fatta testimone di comportamenti virtuosi, necessari al cambiamento e alla salvaguardia dell’ambiente, portando un po’ delle vostre radici in Trentino, ma supportando quei buoni effetti che non badano ai confini”.