Favole e novelle di Leonardo in un percorso di letture per bambini

Mercoledì 30 ottobre alle 17 alla biblioteca comunale Gaetano Pieraccini evento con l’artista Michele Neri peri 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci

Bussagli: “Un omaggio al genio del Rinascimento con una iniziativa dal taglio originale e curioso, particolarmente adatta ai più piccoli”. Intanto alla biblioteca è ripresa l’attività formativa costruita appositamente per le scuole

Arriva “Leonardo……in biblioteca” in occasione delle celebrazioni per il Cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo Da Vinci. “La nostra biblioteca comunale è di nuovo protagonista di un evento originale e curioso, come sempre di grande qualità. Un omaggio al genio del Rinascimento con un taglio particolarmente adatto ai bambini, sempre al centro dell’attività promossa”, dice il sindaco David Bussagli. Leonardo da Vinci è morto il 2 maggio 1519. Per rendere omaggio a questo personaggio che, senza alcun dubbio, merita di essere definito “genio assoluto”, sono stati organizzate centinaia di manifestazioni ed eventi. A Poggibonsi, mercoledì 30 ottobre si svolgerà l’evento “Le più belle favole e leggende di Leonardo Da Vinci”, un percorso di letture ad alta voce per bambini a cura dell’artista-narratore Michele Neri. Leonardo da Vinci oltre che pittore, scultore, geniale inventore, ingegnere militare, scenografo, anatomista, pensatore, uomo di scienza, è stato anche grande scrittore tant’è che la sua prosa è considerata una delle più pregevoli e importanti del Rinascimento italiano. Fra le sue opere ci sono anche molte favole. Si tratta di racconti brevi, sparsi in vari manoscritti e redatti nell’ultimo decennio del ‘400, quando Leonardo lavorava presso la corte di Ludovico il Moro. Ispirati a temi propri delle favole classiche, i racconti di Leonardo si caratterizzano per avere come protagonisti non tanto i grandi animali, gli uomini e gli dei, ma piuttosto le piante, gli oggetti e i piccoli animali ignorati dalle favole dell’antichità, come il ragno o la farfalla. Il rapporto tra uomo e Natura è il tema sotteso a tutte le favole.

“Saranno proprio le più belle favole e leggende del genio rinascimentale al centro del nostro evento – dice il vicesindaco e assessore alla cultura Nicola Berti – con cui la nostra biblioteca si conferma sempre più un luogo centrale della nostra città in chiave sociale e culturale”. Proprio in questi giorni è ripresa, con la visita della scuola d’infanzia La Tartaruga, l’attività formativa messa a punto appositamente per le scuole dalla biblioteca. Un’attività che, forte della triplice proposta progettuale, ha visto nello scorso anno la partecipazione di oltre quattrocento bambini e bambine.

L’evento “Le più belle favole e leggende di Leonardo Da Vinci” si inserisce nella campagna di comunicazione “Se leggi colori la tua vita”, promossa in questo mese di ottobre dalla Regione Toscana, che ha come obiettivo quello di promuovere la lettura come “abitudine sociale diffusa, come risorsa e strumento chiave per “inondare” di colore la vita delle persone, la società ed il mondo”.

In allegato la locandina dell’evento e una foto dell’attività formativa promossa dalla biblioteca che è ripartita nei giorni scorsi con la visita di una sezione della scuole dell’infanzia comunale La Tartaruga di Luco.