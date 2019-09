Evade più volte dai domiciliari: arrestato da Carabinieri

COLLE VAL D’ELSA. Ieri (13 settembre) nel corso della serata, i Carabinieri della Stazione di Colle hanno dato esecuzione a un decreto che dispone la revoca del beneficio della detenzione domiciliare, emesso dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Siena nei confronti di un 51enne palermitano, residente in Valdelsa.

Questi, già condannato per reati di carattere predatorio, ha spesso violato gli obblighi impostigli dalla magistratura senese, come documentato dai Carabinieri stessi. Il mancato rispetto di tali prescrizioni ha portato alla revoca dei benefici concessi e all’emissione del provvedimento restrittivo che nella serata di ieri lo ha ricondotto al carcere di Santo Spirito. I Carabinieri hanno quindi informato l’autorità giudiziaria mandante dell’avvenuta carcerazione.

Le misure alternative alla detenzione in carcere si fondano sulla finalità rieducativa della pena, ma nel momento in cui non sortiscano gli esiti sperati, possono essere revocate, trattandosi di vere e proprie concessioni.