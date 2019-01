Evade dai domiciliari: arrestato a Bettolle un operaio

I Carabinieri in più occasioni non l'hanno trovato a casa durante le visite di controllo

SINALUNGA. I Carabinieri hanno arrestato oggi (18 gennaio) a Bettolle, un operaio rumeno di 30 anni per evasione dai domiciliari.

In più occasioni, in orario notturno, i militari del dipendente Norm e della stazione locale avevano accertat che T. C. C., pur essendo sottoposto al regime dell’espiazione della pena detentiva presso il proprio domicilio, non era presente in casa. Pertanto la misura restrittiva è stata inasprita dall’autorità giudiziaria con il provvedimento che dispone l’espiazione della rimanente pena in carcere.

L’operaio, dopo le formalità di rito, e’ stato tradotto presso la casa circondariale di Siena.