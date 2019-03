Estra e Sovicille presentano la metanizzazione di Orgia

oznor

SIENA. E’ stato presentato questa mattina, Martedì 5 marzo alle ore 11.30 presso la Sala della Provincia, alla presenza di Alessandro Piazzi, ad di Estra e di Giuseppe Gugliotti, sindaco del Comune di Sovicille, il progetto di metanizzazione della frazione di Orgia.

L’attuazione del progetto si renderà possibile grazie alle sinergie che si sono attuate tra Amm.ne Comunale, gli abitanti della frazione che comparteciperanno alla spesa, ed Estra. Un intervento che verrà realizzato con una condotta adduttrice da Serravalle al riduttore di pressione posto all’inizio del paese per circa 1.500 metri di lunghezza e circa 1.000 metri di distribuzione all’interno dell’abitato stesso.

L’opera avrà un costo complessivo di circa € 220.000. Va segnalato che la stesura della rete implica tra l’altro l’attraversamento del fiume Merse. Sono previste 70 richieste di allacciamento. Facciamo altresì presente che agli utenti che vorranno allacciarsi si richiede la modifica o l’adeguamento dei propri impianti interni tali da renderli compatibili con la distribuzione del gas metano.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco del Comune di Sovicille, Giuseppe Gugliotti: “Si tratta di un intervento di grande rilevanza, atteso da anni, che va a dotare la frazione di Orgia di un’infrastrutturazione significativa tanto per i benefici ambientali che produce quanto per il positivo impatto sui conti delle famiglie. Ringrazio sinceramente i cittadini di Orgia per il supporto che hanno assicurato in questo percorso ed Estra per l’impegno progettuale ed economico che ha assunto”.

L’amministratore delegato di Estra, Alessandro Piazzi, ha espresso la propria soddisfazione dichiarando che: “è possibile dare risposte ai cittadini trovando quel terreno fertile necessario da parte di tutti i protagonisti in campo affinché si materializzino opere che talvolta appaiono di difficile realizzazione”.