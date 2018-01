Dà in escandescenze e minaccia la Polizia: denunciato

Gli è stato anche sequestrato un coltello

POGGIBONSI. E’ stato denunciato dalla Polizia per minaccia a pubblico ufficiale, disturbo del riposo delle persone, danneggiamento aggravato e porto abusivo di arma un uomo di 38 anni, romano.

Nella notte di ieri gli agenti del Commissariato di Poggibonsi sono intervenuti, intorno alle ore 3.30, a seguito di più chiamate giunte al 113, presso il Pub Arturo’s, in Via XX Settembre, perchéuomo che stava spintonando la fidanzata e aveva rotto la porta a vetri del locale. L’uomo in stato di notevole alterazione ed agitazione ha minacciato di morte tutti i presenti, sostenendo che la fidanzata si era rinchiusa all’interno del pub.

Dagli accertamenti effettuati dalla Polizia è emerso che, in effetti, i gestori del locale ed alcuni clienti si erano barricati all’interno per proteggersi da 38enne che, nonostante la presenza degli agenti, ha continuato ad inveire contro tutti, fino a che non è stato accompagnato al Commissariato. Durante il controllo, a seguito di una perquisizione, l’uomo, pregiudicato, è stato trovato anche il possesso di un coltello, con lama affilatissima di circa 7 cm, nascosto nella tasca del giubbotto.

Una volta giunto in Ufficio, ha continuato ad inveire contro gli agenti, minacciandoli ripetutamente di morte e prendendo a calci e pugni i vetri e il mobilio del Commissariato. E’ stato pertanto denunciato ed il coltello sequestrato.