Entro il 13 dicembre le domande per i danni da vento forte

Possono presentare richiesta singoli cittadini (per un valore massimo di 5mila euro) e le attività economiche (valore massimo 20mila euro)

SINALUNGA. Scadono il 13 dicembre i termini per la presentazione delle domande di richiesta di contributo per le calamità dello scorso mese di ottobre causate dal forte vento. La procedura prevede due modalità di presentazione delle domande: una riservata alla popolazione come ‘contributo di immediato sostegno’ per un valore massimo di 5mila euro e l’altro a favore delle aziende per un valore massimo di 20 mila euro come ‘immediata ripresa delle attività economiche e produttive’. La scadenza strettissima è data dalla necessità del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di fare una stima delle risorse necessarie per applicare le prime misure di sostegno e quantizzare un importo adeguato entro la fine dell’anno.

Le domande dovranno essere debitamente sottoscritte dal richiedente e ai fini dell’effettiva erogazione del contributo i soggetti beneficiari dovranno presentare le attestazioni di spesa sostenuta. I contributi devono essere finalizzati al recupero della funzionalità della abitazione principale, abituale e continuativa mentre non saranno accolte richieste per fabbricati in tutto o in parte realizzati in maniera difforme dalle vigenti disposizioni urbanistiche e comunque dalla normativa in materia.

In particolare, i privati cittadini danneggiati devono presentare la domanda di contributo di immediato sostegno alla popolazione (Modello B), mentre le attività economiche devono scaricare e compilare il relativo modello del Dipartimento Protezione Civile (Modulo C). Entrambi i moduli compilati vanno presentati entro giovedì 13 dicembre e possono essere consegnati a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (negli orari di relativa apertura al pubblico) oppure spediti in formato elettronico per pec al Comune.

Per avere supporto nella presentazione delle richieste si possono contattare gli Uffici Tecnici del Comune oppure il Centro Intercomunale di Protezione Civile al numero 0578-269322. I moduli sono disponibili sul sito dell’Unione dei Comune Valdichiana Senese http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it.