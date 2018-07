Enrico Rossi alla Festa dell’Unità di Poggibonsi

POGGIBONSI. Prosegue il programma di iniziative politiche alla festa del Partito Democratico che si svolge presso gli impianti sportivi del Bernino e prosegue fino al 22 luglio.

Domani, mercoledì 18 luglio alle 21,30 è in programma l’iniziativa “La Valdelsa e la Toscana”, incontro con il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

“Sarà l’occasione per affrontare temi importanti per il futuro del nostro territorio che è centrale nell’ambito del panorama regionale – dice il segretario del Partito Democratico di Poggibonsi Maurizio Pelosi – Tante le questioni sul tavolo, dal sistema delle infrastrutture al sistema sanitario. Tanti gli argomenti di cui parleremo con il presidente Rossi per confrontarci sulle prospettive e sui percorsi in atto”.

A coordinare l’incontro sarà lo stesso Maurizio Pelosi. Insieme a Rossi saranno presenti il consigliere regionale Simone Bezzini, David Bussagli, sindaco di Poggibonsi, Claudio Guggiari, segretario provinciale CGIL di Siena.

L’appuntamento è alle 21,30 presso l’area dibattiti.