Enrico Rossi a Rapolano a sostegno di Starnini

RAPOLANO TERME. Importante tappa a Rapolano Terme del presidente Enrico Rossi in vista del voto amministrativo ed europeo. L’appuntamento è per mercoledì 22 maggio alle “Terme Antica Querciolaia” alle ore 18,00, quando insieme a Rossi interverranno il presidente della Provincia Silvio Franceschelli, il segretario Provinciale del PD Andrea Valenti ed il consigliere regionale Simone Bezzini.

La serata, unica per Rapolano Terme, è stata organizzata dall’Unione comunale del PD. A fare gli onori di casa sarà Alessandro Starnini, candidato sindaco della Coalizione di Comunità “FUTURO per Rapolano, Serre, Armaiolo”, sostenuta dal centrosinistra e dalle rappresentanze dell’associazionismo e dalle rappresentanze civiche del paese, che in queste settimane sta incontrando nelle varie frazioni i cittadini, le associazione e le rappresentanze produttive del territorio. A seguire gli interventi di Silvio Franceschelli, presidente della Provincia e azionista di maggioranza delle Terme “Antica Querciolaia”, e gli interventi degli altri invitati. Le conclusioni saranno affidate a Enrico Rossi.

I temi al centro della serata saranno le opportunità di sviluppo della zona industriale di Serre di Rapolano e dello sviluppo del termalismo , il ruolo della Regione Toscana, che fornisce un aiuto fondamentale per la crescita dei territori e con i finanziamenti ai comuni, e la prospettiva europea, che sembra distante ma non lo è affatto. Un occasione importante per gli abitanti di Rapolano, Serre, Armaiolo, per capire e conoscere i programmi di sviluppo che Alessandro Starnini vuole programmare per il suo paese natio, sia sul campo del termalismo che dello sviluppo della attività produttive nella zona industriale del Sentino.