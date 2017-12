Enel al lavoro a Colle

ARCHIVIO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE ENEL ENEL INTERNATIONAL PHOTOGRAPHIC ARCHIVE Latina (Italia), marzo 2007: Tecnici nella Cabina Primaria di distribuzione San Michele

COLLE VAL D’ELSA. Domani (giovedì 6 ottobre) e venerdì 7 ottobre, e-distribuzione (Enel) interverrà in due cabine di trasformazione nelle zone di via Diaz/via Palestro e viale Cipressi/via Badia, per il rinnovo dei trasformatori e della componentistica elettromeccanica degli impianti. Le squadre operative installeranno nuovi trasformatori di ultima generazione e di maggiore potenza e doteranno le cabine di nuovi sezionatori e interruttori motorizzati per migliorare la qualità del servizio sia in situazioni ordinarie sia in caso di disservizio, quando sarà possibile isolare il tronco di linea guasto e restituire immediatamente al resto delle utenze tramite la telegestione della rete elettrica.

Gli interventi devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, sono di natura complessa e richiedono interruzioni programmate che e-distribuzione, grazie a bypass da altre linee, ha circoscritto a gruppi molto ristretti di utenze, anche se i lavori porteranno benefici al servizio elettrico di porzioni più ampie di città. I clienti sono informati attraverso affissioni nelle zone interessate. Enel ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, il lavoro potrebbe essere rinviato. Il Gruppo Enel è presente sul territorio con i Punti Enel per questioni commerciale di elettricità, gas ed efficienza energetica.

Questo il piano dei lavori: giovedì 6 ottobre, dalle ore 8:30 alle 14:30, Colle Val d’Elsa, via Diaz civ. 2°/a, da 16 a 50, 15, da 19 a 25, da 37 a 39; via Palestro civ. 12, 24, da 28 a 34, da 3 a 13; via Solferino civ 1, da 5 a 7; via Mentana civ. 3, 7. Venerdì 7 ottobre, dalle ore 8:30 alle 14:30, viale Cipressi civ. 2, da 10/a a 12/a, 18, 22, da 1 a 3/a, da 7 a 11, 15, 21, da 25 a 29, sn (senza numero); via Badia civ. 2, da 2/p a 4, 10, 16, 38/p, 1, 5, da 9 a 17, sn; loc. Badia a Spugna civ. 25/c, 36, 37.