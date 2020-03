Emergenza alimentare. La Lega di Poggibonsi presenta le sue proposte

In una lettera inviata al sindaco, i consiglieri chiedono che le risorse date dal Governo vengano distribuite attraverso un'autocertificazione e l'acquisto diretto di alimenti e prodotti di prima necessità

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dal Gruppo consiliare Lega Salvini Premier – Comune di Poggibonsi al sindaco di Poggibonsi per presentare proposte in merito all’utilizzo dei fondi governativi predisposti per fare fronte all’emergenza alimentare

“Alla cortese attenzione del Sindaco

e per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale

Caro Sindaco,

in un’ottica di leale collaborazione in un momento storico così difficile e provante per tutta la

popolazione, in relazione alle risorse individuate dall’ordinanza in oggetto utili a fare fronte all’emergenza

sociale che potrebbe scaturire dalla mancanza di derrate alimentari alla fascia di popolazione più debole ed

indigente, ci preme dare il nostro contributo di idee per un utilizzo più parsimonioso possibile e che consenta,

viste le esigue risorse previste in questa fase dal Governo, il più ampio aiuto possibile a chi veramente si trova

in una situazione economica oggettivamente compromessa.

Prioritariamente occorrerà individuare la platea degli aventi diritto. Riteniamo le fasce ISEE non

sufficienti a rappresentare le difficoltà economiche attuali, in quanto fotografano una situazione pregressa

che rischierebbe di tagliare fuori una buona parte di soggetti che oggi invece si trovano a fare fronte ad una

situazione di reale difficoltà.

Stante il fatto di non voler appesantire di burocrazia una situazione già difficile che vede anche gli

uffici pubblici in oggettiva difficoltà, si propone di accettare dai soggetti richiedenti, facendo riferimento

all’intero nucleo familiare, un’autocertificazione di indigenza economica, specificando con la stessa che non

si prendono altri sussidi pubblici, che sono senza lavoro e che non hanno a disposizione altra liquidità per

fare fronte alle spese quotidiane per i generi alimentari e altri beni di prima necessità.

Rispetto alle modalità di spesa di tali risorse tra buoni spesa o acquisto di generi alimentari e prodotti

di prima necessità, a nostro avviso risulterebbe essere preferibile un acquisto diretto delle derrate alimentari

e di prodotti di prima necessità da parte del Comune il quale, anche avvalendosi del canale della protezione

civile e/o delle associazioni del Terzo Settore presenti sul territorio, provvede alla suddivisione delle stesse

in pacchi alimentari ed alla loro distribuzione.

Nel caso si propendesse invece per un utilizzo dei fondi attraverso l’erogazione di buoni spesa, il

Comune dovrebbe consentire l’acquisto solo e soltanto di prodotti alimentari e di prima necessità

preventivamente individuati in un paniere di acquisto prestabilito. Si raccomanda inoltre di verificare, in sede

Gruppo consiliare Lega Salvini Premier

Comune di Poggibonsi

di domanda, se vi siano specifiche necessità legate ad allergie alimentari o altri fattori che potrebbero limitare

l’acquisto.

Tuttavia, qualunque sia la soluzione che intendete adottare, ci preme che sia data la priorità di

acquisto ai prodotti italiani e possibilmente a km 0 per sostenere i nostri produttori e la nostra economia. A

tal fine, in un’ottica di sostegno anche delle piccole attività commerciali e dei negozi di vicinato, si consiglia

di coinvolgere tutte le associazioni di categoria per verificare la disponibilità ad aderire ad una rete

commerciale specifica per l’eventuale acquisto e distribuzione dei pacchi alimentari.

Nella speranza di aver fatto cosa gradita ed in attesa di una vostra risposta in merito, restiamo a

disposizione per ogni chiarimento ed eventuale collaborazione.

Cordiali Saluti.

Riccardo Galligani (Capogruppo)

Matteo Mengoli

Daniele Mariniello

Maria Angela Guerra