ElsaGlug: al via le elezioni del consiglio direttivo online

Le elezioni sono iniziate sabato 14 luglio e termineranno sabato 21 luglio alle ore 24,00

SIENA. Sono in corso le elezioni del nuovo consiglio direttivo con l’innovativo sistema di votazione telematico e sicuro inventato e programmato da uno dei soci fondatori e che si chiama ELS (Electronic Election System): esso permette ai soci di votare comodamente da qualsiasi postazione mobile (pc, smartphone, tablet) in qualsiasi luogo si trovino purché connessi ad internet.

Le elezioni sono iniziate sabato 14 luglio e termineranno sabato 21 luglio alle ore 24,00.

ElsaGlug, acronimo di Valdelsa Gnu/Linux User Group, è un’associazione senza scopo di lucro che auspica di diffondere la condivisione dei saperi ed in modo specifico la cultura dell’informatica libera, in particolare del sistema operativo GNU/Linux, attraverso attività culturali e ricreative, formazione e politiche sociali. Dal lontano 11 maggio 2010 i membri dell’associazione hanno contribuito alla alfabetizzazione informatica di numerosi utenti, a consulenze e soluzioni gratuite di problemi legati ai vari sistemi operativi presenti sul mercato dell’informatica; ha guidato tanti cittadini all’acquisto di hardware e software in base a necessità e disponibilità economiche differenti; ha mantenuto attivo il Punto PAAS, progetto della Regione Toscana per la fruibilità gratuita dei contenuti internet a tutta la cittadinanza; ha istituito un rapporto continuo di collaborazione con l’Associazione ospitante -Pubblica Assistenza- nella gestione del firewall che regola l’utilizzo di internet all’interno della grande sede. Recentemente l’associazione ha realizzato anche un ‘infopoint’, applicazione che permette di fruire informazioni di intrattenimento e di pubblica utilità tramite una semplice smart-tv. L’infopoint è attivo alla Pubblica Assistenza e visualizzato su tre smart-tv (una all’ingresso visibile dall’esterno e due nelle sale di attesa degli studi medici) sulle quali scorre un “programma personalizzato”: informazioni e orari su studi medici, attività associative, meteo, news dai giornali, orari delle farmacie e pubblicità di attività commerciali.

L’associazione intende approfittare di questa comunicazione per invitare chiunque sia vicino alle tematiche dell’informatica e della cultura della condivisione del sapere a far parte di Elsaglug: sarete i benvenuti! Visitate la pagina www.elsaglug.org e la pagina Facebook @ElsaGLUG.