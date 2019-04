Elezioni: l’appello dell’Anpi di Sinalunga

SINALUNGA. L’Anpi di Sinalunga intende ricordare la vocazione antifascista che il comune di Sinalunga ha, suffragata dal sacrificio umano di nostri concittadini a cui dobbiamo e dovremo continuare ad essere riconoscenti. La nostra è una comunità che nei decenni ha costruito la sua identità sull’accoglienza, sulla condivisione, su una vita associativa ricca di opportunità per tutti e grazie a questa sua capacità inclusiva ha potuto far fronte alle sfide difficili del passato. Confidiamo che anche in queste elezioni i cittadini sappiano cogliere, al di là di tutte le insoddisfazioni individuali che certamente non mancheranno, l’importanza di una visione che superi i personalismi e proponga un progetto del bene comune in cui tutti, così come vuole la Costituzione, trovino giusta attenzione e adeguato sostegno. Solo così possiamo sperare di costruire per tutti noi, ma soprattutto per le nuove generazioni, un futuro di progresso e democrazia. Per questo dovremo continuare a muoverci nel solco dei valori Costituzionali, difendendo questa carta dagli attacchi che sempre più frequentemente vengono mossi. In una fase come questa, in cui elementi di disgregazione e crisi sociale e culturale sembrano prevalere, occorre mantenere alta l’attenzione e non sottovalutare i pericolosi segnali di derive antidemocratiche, razziste e discriminatorie, di cui le organizzazioni neofasciste e neonaziste, variamente denominate, costituiscono solo la punta dell’iceberg. Uno degli elementi di difesa passa attraverso il diritto al voto per la sua assunzione in quanto dovere civico ed espressione di una partecipazione alla vita politica del paese, che non può essere altrimenti realizzata. Valuteremo pertanto con attenzione anche alle assunzioni di responsabilità che ogni forza politica si assumerà a tal riguardo, nei propri programmi elettorali, in cui vorremmo trovare chiari riferimenti ai valori fondanti e agli impegni concreti in grado di essere mantenuti. L’Anpi invita pertanto non solo i propri iscritti/e , ma anche i concittadini e le cittadine a scegliere quelle forze politiche che si richiamano ai valori di libertà, democrazia, rispetto, solidarietà, pace e universalità dei diritti umani, ispiratori della lotta di Liberazione per i quali tanti nostri concittadini hanno combattuto fino al sacrificio della vita, patito la deportazione, il carcere, il confino.