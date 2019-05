Elezioni: il Pit sostiene Simone De Santi

POGGIBONSI. “Sono state settimane di riflessione e ascolto – spiega Mauro Mori, ex candidato sindaco per Poggibonsi -, in cui ho letto, come molti di voi, i programmi elettorali e ho cercato di capire quale fosse piu affine alle idee che avevo portato avanti fino al mio ritiro per motivi di salute. Grazie soprattutto all’amico Daniele Chiti, il mio appoggio va a Simone De Santi e alle sue 2 liste civiche, le quali, all’interno dei loro programmi, contengono molti punti da me presentati a suo tempo, salute, lavoro, famiglia, viabilità ed altri che ritengo siano necessari per migliorare Poggibonsi.

Auguro un in bocca al lupo a tutti i candidati della lista civica Insieme e della lista civica Bellavista Staggia e a Simone De Santi, la cui chiarezza ieri sera al dibattito pubblico non ha fatto altro che confermare la mia decisione”.