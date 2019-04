Elezioni: Colle Civica si schiera con Lodovico Andreucci

Lodovico Andreucci

COLLE VAL D’ELSA. Da Colle Civica riceviamo e pubblichiamo.

“Dopo un lungo percorso in cui ci siamo dati come unico obiettivo “soltanto Colle”, ponendo la nostra Città al centro della nostra azione civica, abbiamo deciso, visto il riscontro e gli apprezzamenti ricevuti, di partecipare alla prossima competizione elettorale per l’elezione del nuovo sindaco di Colle di Val d’Elsa con una nostra lista: COLLE CIVICA.

Nell’ottica di una politica intesa come servizio alla comunità, siamo convinti che la campagna elettorale debba essere uno strumento per mettere i cittadini nella condizione migliore di comprendere e scegliere. Con i colligiani abbiamo voluto condividere concretamente le nostre idee e proposte ed ascoltare le loro, inserendole, come promesso, nel nostro programma elettorale.

Nessun libro dei sogni, ma delle proposte concrete, semplici e realizzabili.

È stato un percorso intenso, impegnativo e fruttuoso, fatto di incontri pubblici con la cittadinanza, privati nei quartieri, ma anche con tutti i rappresentanti delle liste attualmente in campo, finalizzato alla valutazione dei programmi e delle idee nonché dei candidati/e a sindaco che dovranno attuarli per rappresentare una concreta speranza di ripresa e sviluppo per la nostra Città.

Dopo un’attenta riflessione, abbiamo deciso di dichiarare la nostra scelta fin da adesso, senza giochi o sotterfugi, per rispetto nei confronti di chi ci sostiene e della cittadinanza. La nostra scelta è, quindi, definitiva ed è ricaduta sul candidato a sindaco Lodovico Andreucci che da oggi sarà anche il nostro candidato e nel quale riponiamo tutte le nostre aspettative programmatiche, sostenendolo con convinzione”.