Elezioni: a Monteriggioni FdI appoggia Giardini

MONTERIGGIONI. Fratelli d’Italia, con Michelotti e Forzoni, conferma per il Comune di Monteriggioni il sostegno al candidato sindaco del centrodestra Moreno Giardini; all’interno della lista, il partito di Giorgia Meloni candida una donna affidabile e competente, Concettina Graziadio, da sempre impegnata nella tutela e difesa dei diritti del cittadino.

La candidatura di Giardini rappresenta un’ottima occasione per dare alla città un’opportunità di cambiamento, dopo anni di malgoverno della sinistra.

Il programma di Giardini è portato avanti con convinzione da FDI e dalla sua motivata e determinata rappresentante l’avv. Graziadio , che ha spiegato la sua discesa in campo al fianco di Giardini come la volontà di mettere a disposizione conoscenza e competenza per la crescita e lo sviluppo futuro di Monteriggioni .

E’ un progetto amministrativo e politico efficiente, con al centro i cittadini, le famiglie e l’attenzione ai bisogni di servizi, sicurezza e lavoro; Fratelli d’Italia nella persona di Francesco Michelotti dirigente nazionale del partito e del capogruppo senese Maurizio Forzoni auspicano quindi che si possa voltare pagina anche a Monteriggioni. Le donne e gli uomini giusti sono con Moreno Giardini Sindaco, per restituire alla città il prestigio che merita.

Fratelli d’Italia – Francesco Michelotti e Maurizio Forzoni