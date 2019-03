È online il sito di Monteroni Viva

Granchi: "Non un semplice portale di informazioni, ma una piattaforma dove condividere idee e proposte"

MONTERONI D’ARBIA. Dal candidato sindaco Massimo Granchi riceviamo e pubblichiamo.

“Non una semplice vetrina, ma una vera e propria piattaforma di condivisione delle idee e dei contenuti che accompagnerà tutti i cittadini di Monteroni per i prossimi cinque anni: da oggi è on line il sito www.monteroniviva.it.

La nostra idea di paese è quella di una comunità aperta, dove le idee vengano condivise e gli interessi perseguiti siano dei tanti e non dei pochi. Il sito che abbiamo pensato e che da oggi potrete utilizzare tutti, nessuno escluso, rappresenta proprio questa nostra visione. Sul portale monteroniviva.it sarà possibile lasciare le proprie idee e i propri suggerimenti, così come saranno gradite segnalazioni ed osservazioni. Il metodo? Semplice e popolare: i post-it.

I famosi bigliettini colorati dove ognuno di noi è solito appuntarsi le cose da non dimenticare andranno a formare i macro e micro temi del programma di governo di MonteroniViva per i prossimi cinque anni. E potranno essere firmati o meno, per dare la possibilità a tutti di esprimere con serenità il proprio pensiero e le proprie idee.

“La campagna dei post-it vuole essere inclusiva in tutto e per tutto, per questo la proporremo anche cartacea: sarà un modo bello e colorato per sottolineare le cose di cui il nostro paese ha davvero più bisogno.

Per la Monteroni di Tutti, per la tua Monteroni, segui www.monteroniviva.it, vieni a trovarci in via Roma oppure visita la pagina facebook Monteroni Viva (@monteroniviva) e il profilo Instagram Monteroni Viva