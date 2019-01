E’ morto Don Priamo. Il ricordo del sindaco Morelli

SAN CASCIANO DEI BAGNI. Il 2019 si apre con la triste notizia della scomparsa di Don Priamo Trabalzini, parroco della comunità di San Casciano dei Bagni per quindici anni. È stato un mandato pastorale intenso il suo, e inaspettato, perché il trasferimento nella nostra Parrocchia era avvenuto in età avanzata. Da subito, Don Priamo si è calato nella nostra realtà con le sue inestimabili qualità umane e culturali. Dispiegando un’energia incredibile, ha concluso la difficile opera di restauro delle nostre chiese e delle opere d’arte in esse custodite, iniziata dal suo predecessore, Don Italo Ricci. La sua attività non si è limitata a questo, né agli aspetti strettamente liturgici e religiosi, ma si è rivolta anche all’accrescimento culturale della nostra comunità: dalla catalogazione della Biblioteca civica, alla nascita della versione “sancascianese” del periodico Montepiesi, fino al concerto di Capodanno, giunto alla ventiduesima edizione, ideato insieme all’artista Bizhan Bassiri. L’incontro tra l’artista iraniano e Don Priamo ha aperto le nostre chiese ad un felice connubio con l’arte contemporanea. Non sono mancate le iniziative in ambito sociale e ricreativo: dalla festa degli anziani alle gite parrocchiali.

Il sindaco Paolo Morelli