Due liste per Simone De Santi, consenso in crescita per il candidato sindaco

Nasce la lista civica Bellavista Staggia, in modo per riportare le periferie e le frazioni al centro dell'azione politica

POGGIBONSI. Cresce il consenso attorno a Simone De Santi candidato sindaco per la lista Insieme, cresce il numero delle liste che appoggiano la sua candidatura. Si è infatti aggiunta a sostegno, la lista civica Bellavista Staggia. Come sottolinea lo stesso De Santi, «Si respira aria di cambiamento, tanti cittadini si sono avvicinati a noi in questi giorni e saranno ben due liste che appoggeranno la mia candidatura». Una novità, questa di Bellavista Staggia che apre l’interesse verso le periferie e le frazioni, riportate finalmente al centro dell’azione politica.

Questi i candidati:

Lista Insieme: Roberta Ancillotti, Luigi Ancillotti, Rudi Andriaccio, Gabriella Battiston, Luca Caselli, Riccardo Clemente, Andrea Cucini, Gloria Forti, Veronica Gorga, Gioacchino Lucagnano, Ireneo Mesce, Filippo Pecci, Angela Picardi, Filippo Rinaldi, Maria Carolina Roselli, Sabina Tundo.

Lista Bellavista Staggia Daniele Chiti, Manuel Arfaioli, Fabio Bellini, Graziano Brogioni, Ana Busic, Chiara Cometi, Alessio Datteroni, Rosanna Lorenzoni, Antonino Raffa, Emanuele Segreto, Tomaas Vento Starrantino, Mariana Marianova Stoyanova, Samantha Turchi.