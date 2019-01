Due feriti in un incidente sulla Siena-Bettolle

Un'auto si è ribaltata all'altezza dello svincolo della Colonna del Grillo

SIENA. I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti intorno alle ore 19.50 per un incidente stradale con ribaltamento di una vettura, sul raccordo Autostradale Siena-Bettolle km 16+200 direzione est all’altezza dello svincolo della Colonna del Grillo. Nell’incidente sono rimasti coinvolti una donna ed un minore, che hanno ricevuto i primi soccorsi da un vigile del fuoco di passaggio, che stava rientrando da un servizio di vigilanza.

Il personale sanitario del 118 ha poi preso in carico i due feriti per il successivo trasporto in ospedale.

Sul posto anche i Carabinieri.