Donna stroncata da malore mentre cerca funghi a Montalcino

MONTALCINO. Ieri mattina (27 ottobre) intorno alle 9,20 i Carabinieri sono intervenuti a Castiglion del Bosco a seguito di un decesso constatato dal 118. Una donna era stata colta da malore mentre era intenta nella ricerca di funghi in un’area boschiva. Il comandante dei Carabinieri di Montalcino si è recato sul luogo per le imcombenze del caso. Il medico ha dichiarato che la morte è avvenuta per cause naturali. Su disposizione del P.M. di turno la salma della defunta è stata affidata ai familiari.