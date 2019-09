Donati è il presidente della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa

Nominato anche il nuovo Consiglio di Indirizzo e di Gestione della Ftsa

VALDELSA. È Alessandro Donati, Sindaco del Comune di Colle di Val d’Elsa, il nuovo Presidente della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. La carica non retribuita, così come sancito nell’articolo 15 dello statuto per tutti i membri degli organi, arriva contemporaneamente alla nomina dei nuovi Consigli di Indirizzo e di Gestione della FTSA.

Il nuovo Consiglio di Indirizzo sarà composto dal Sindaco Casole d’Elsa, Andrea Pieragnoli; dall’Assessore all’Istruzione e scuola, sport, politiche giovanili di Colle di Val d’Elsa, Serena Cortecci; dal Sindaco di Poggibonsi, David Bussagli; dal Sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci e dal Sindaco di Radicondoli Francesco Guarguaglini.

Nuova veste anche per il Consiglio di Gestione della Fondazione che vedrà al suo interno la presenza di Guido Mansueto, Vice sindaco e Assessore con delega ai lavori pubblici, servizi esterni e politiche sociali del Comune di Casole d’Elsa; Vincenza Severina Errico, Assessore alle Politiche sociali, Politiche abitative, Pari opportunità, Politiche di genere, Sanità e Associazionismo del Comune di Colle di Val d’Elsa; Enrica Borgianni, Assessore alle Politiche Abitative, Politiche Sociali , Politiche del Personale del Comune di Poggibonsi; Daniela Morbis, Assessore con deleghe alle Politiche sociali, abitative e diritto alla salute, Politiche per l’inclusione, solidarietà e sicurezza, Politiche giovanili, Processi di partecipazione, Volontariato, Diritti e Cultura della memoria del Comune di San Gimignano e Stefania Dei, Assessore alla Scuola e servizi scolastici, Politiche socio-sanitarie, Politiche abitative, Trasporto regionale, Pari opportunità, Politiche giovanili del Comune di Radicondoli.

“Ringrazio – esordisce il neo Presidente della FTSA – tutti i membri del Consiglio di Indirizzo per la stima e la fiducia che hanno deciso di accordarmi. Un doveroso grazie va, inoltre, a chi in questi anni ha saputo orientare la grande domanda di comunità con strategie, percorsi e progetti mirati; mi riferisco in particolare al mio predecessore, David Bussagli e al Direttore Generale Andrea Dilillo”.

“Sono mesi delicati per le nostre comunità – prosegue Donati – interessate da grandi cambiamenti, scenari nazionali e internazionali poco confortanti. In un quadro come questo risulta decisivo poter contare su organizzazioni come la FTSA, che hanno investito sul valore del lavoro sociale. Da parte mia metterò a disposizione tutte le mie energie per mantenere alto lo standard di servizi e risposte ai bisogni sociali del nostro territorio”.