Disservizi telefonici: i piccoli Comuni protestano

Alcuni sindaci hanno incontrato l'assessore regionale Bugli per sollecitarlo ad intervenire

MONTICIANO. Oggi (8 gennaio), alle ore 10, a Firenze presso la sede della Regione, alcuni sindaci della Toscana hanno incontrato l’assessore Vittorio Bugli, al quale erano state rappresentate le problematiche relative alla scarsa qualità di segnale internet e telefonico in alcune aree, soprattutto periferiche, di numerosi Comuni, nonostante il massiccio impegno finanziario finalizzato alla cablatura con fibra ottica appaltato dalla Regione Toscana.

E’ stata l’occasione per chiedere all’assessore di intervenire nei modi ritenuti opportuni al fine di migliorare un servizio che risulta essere stato pagato profumatamente. Il merito di tale iniziativa è dell’UNCEM che già da mesi si è fatto portavoce a livello Nazionale degli Enti Locali più piccoli ma non meno importanti.

“Si tratta – dice il Sindaco di Monticiano Maurizio Colozza – di una problematica che su richiesta dell’UNCEM era già stata evidenziata agli inizi del mese di settembre dello scorso anno, allorquando avevo comunicato le aree territoriali interessate al disservizio riportate nell’elenco pubblicato dalla citata Unione Nazionale (report UNCEM, pagine 9 e 12). Ad ogni buon fine i disservizi di cui si tratta erano stati rappresentati con pec anche ai maggiori gestori di telefonia, prendendo spunto da una raccolta firme, spontaneamente avviata da Vittorio Cambria. L’augurio è che il problema venga risolto in quanto limita lo sviluppo delle attività economiche presenti nel nostro territorio e, altro aspetto non meno importante, la copertura debole o assente intralcia e/o ritarda, come già è avvenuto, le segnalazioni di incidenti, calamità varie e interventi di soccorso del 118, che espongono i cittadini a rischio per la propria incolumità. I piccoli Comuni e le Comunità Montane non possono restare isolate, si avverte una sensazione di abbandono!”.