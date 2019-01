Diciottenne perde 4 dita per l’esplosione di un grosso petardo

SOVICILLE. Un diciottenne di origini dominicane ha rinvenuto, mentre era spasso per San Rocco a Pilli con i genitori, un grosso petardo di fabbricazione artigianale e lo ha portato a casa, in via Grossetana. Armeggiando sul petardo ne ha causato l’esplosione, che gli ha causato la perdita di 4 dita.

Trasportato alle Scotte, il giovane è stato successivamente trasferito all’ospedale di Careggi a Firenze con il Pegaso. Le quattro dita sono state ritrovate ed inserite in una borsa frigo e si spera che attraverso una delicata operazione possano essere riattaccate all’arto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del radiomobile di Siena.