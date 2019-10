Denunciato un uomo trovato alla guida drogato e ubriaco

I Carabinieri non hanno creduto alla sua versione dei fatti dopo un incidente

ABBADIA SAN SALVATORE. I Carabinieri della Tenenza di Abbadia San Salvatore e della stazione di Piancastagnaio erano intervenuti lo scorso primo settembre in quello che fin da subito era sembrato un incidente stradale molto singolare. A bordo di una Renault vi erano cinque giovani residenti nell’area badenga e la dinamica del sinistro non si riusciva a chiarire. La macchina era andata a sbattere contro una vettura ferma e regolarmente parcheggiata. Il racconto del conducente parlava di un’auto che gli aveva tagliato la strada nei pressi di una incrocio e di aver dovuto sterzare così bruscamente da non riuscire ad evitare la macchina in sosta. Ma non c’era segno di frenata, un forte stato di agitazione, un racconto che lasciava perplessi.

I carabinieri approfondiscono e si scopre che il conducente quella sera non solo aveva bevuto ma aveva assunto anche degli stupefacenti prima di mettersi alla guida. Si era comunque messo al volante incurante del grave rischio che stava correndo lui e che stava facendo correre agli occupanti della sua stessa auto. Nel violento impatto infatti due passeggeri avevano riportato ferite.

Il conducente è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena per guida in stato di ebbrezza e saranno presi provvedimenti anche sulla sua patente di guida che verrà sospesa.