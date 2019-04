De Santi: “Le frazioni non sono ai margini della politica”

Avviata ieri da Staggia Senese la campagna elettorale del candidato sindaco

POGGIBONSI. Dopo anni di oblio da parte della giunta Bussagli, finalmente le frazioni tornano ad essere al centro dell’azione politica. A rilanciare l’importanza di realtà come Staggia Senese e Bellavista, popolosi quartieri con una anima tutta loro, è Simone De Santi, candidato sindaco per le due liste Insieme e Bellavista Staggia, che ieri ha avviato la campagna elettorale in vista del 26 maggio.

«Abbiamo iniziato la nostra campagna elettorale – commenta De Santi – proprio da Staggia Senese in quanto vogliamo fortemente valorizzare quelle che fino ad oggi sono state considerate semplicemente delle periferie. Staggia e Bellavista sono due realtà concrete, con i loro problemi, le loro difficoltà, e con numerosi pregi e vantaggi. Proprio per questo il nostro obiettivo è trovare soluzioni a tutto ciò che non va causato da anni di abbandono e valorizzare quanto di positivo hanno da offrire le due frazioni».

Tra i temi più sentiti, quello relativo ai collegamenti, Staggia Senese e Bellavista soffrono da tempo della mancanza di un adeguato servizio di trasporto verso Poggibonsi, e quello relativo alla viabilità. Tema particolarmente sentito , è inoltre, quello della sicurezza.

«Come anche a Poggibonsi, nel nostro programma c’è l’istituzione dei vigili di quartiere che assumono una valenza ancor maggiore nelle frazioni proprio per la loro dimensioni in termini di abitanti e per la loro distanza dal capoluogo», continua De Santi, Che conclude «il nostro cambiamento inizia proprio da qui, dal voler considerare importanti luoghi e persone che per anni di cattivo governo del Bussagli hanno perso punti di riferimento. Le frazioni con la loro vitalità e il loro valore di aggregazione sociale, non possono essere considerate ai margini di alcun progetto politico».