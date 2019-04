Davide Ricci si candida a sindaco di Murlo

"Vogliamo il bene del Comune ma non abbiamo partiti dietro"

di Annalisa Coppolaro

MURLO. Partecipata riunione giovedì 11 aprile a Vescovado nella Casa del Popolo, dove Davide Ricci ha presentato una prima bozza di programma dopo la sua candidatura a Sindaco di Murlo. Per anni parte del consiglio comunale, figura nota nel territorio, Davide Ricci, cardiologo nato a Casciano e residente a Lupompesi da anni, è il secondo candidato che ufficialmente si presenta a Murlo per queste elezioni amministrative, per le quali si ricandida anche l’attuale sindaco del PD Fabiola Parenti.

Davide ha parlato davanti a una sala affollata di quello che lo ha spinto a candidarsi a Sindaco di Murlo. Davide scende in campo senza essere sostenuto da un partito politico, per la lista Insieme per Murlo con lo slogan ”C’è una lunga strada da fare insieme”, circondato da un comitato di cittadini che si chiama appunto Comitato per Davide Sindaco, che include giovani e meno giovani, studenti, professionisti, persone di varie estrazioni e convinzioni,

Davide Ricci ha precisato che per il momento la squadra è in via di formazione, ed ha fatto i primi nomi che dovrebbero essere in lista, tra cui Stefano Abelini, per anni assessore a Murlo, ma anche tante persone che non hanno mai fatto politica, come Maddalena Vigni, Vincenzo Brogi, Claudia Culivicchi, Annarita Longo. Antonio Negretto, Federico Rossi Paccani,

Davide punta sul civismo, su quelli che chiama ”cittadini di buona volontà” , su alcuni punti fondamentali come l’ambiente, la sanità, l’aspetto turistico del territorio, i prodotti locali, la salvaguardia dei fiumi, l’istruzione, i giovani a cui offrire motivi anche economici per cui non lasciare Murlo, sul lavoro con le associazioni ma soprattutto con la gente, che, Davide Ricci ribadisce, va ascoltata. Ricci ha anche ricordato i successi e le conquiste della presente amministrazione, che ha lavorato per cinque anni con impegno portando a risultati importantissimi.

Anche a Murlo, insomma, la strada verso le elezioni è iniziata, e parla di sfide interessanti e appassionanti. Appuntamento su queste pagine.