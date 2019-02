Danni del vento alla chiesa di Santa Maria a Rietine

GAIOLE IN CHIANTI. (a. p.) Piovono tegole sulla Diocesi di Arezzo. Dopo l’umidità che affiora nel soffitto nella vicina chiesa della Villa a Sesta, (anch’essa intitolata alla Vergine), il giorno dopo le infernali raffiche di grecale, si contano i danni nella piccola frazione gaiolese.

Innumerevoli le tegole piovute sul selciato dal tetto della chiesa di Santa Maria, che è stata prontamente transennata per tenere a distanza le persone.

Lo stesso è successo per le coperture di abitazioni private, le cui tegole sono piovute in massa sul tetto in muratura di una cantina, sfondandola in più punti.