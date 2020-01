Dal 1 febbraio iscrizioni aperte per il trasporto scolastico

Ci sarà tempo fino al 28 febbraio. Tutte le info sul sito. La domanda va presentata tramite procedura online

POGGIBONSI. Aperte le iscrizioni per il trasporto scolastico. Da domani, 1 febbraio e fino al 28 febbraio (ore 12) sono aperte le iscrizioni per il servizio per le scuole dell’infanzia comunali, statali, primarie e secondarie di primo grado. Come già per l’anno passato la domanda viene effettuata esclusivamente tramite procedura online. Dalla home page del sito del Comune è possibile procedere all’iscrizione registrandosi all’apposito portale per ricevere username e password che permettono di iscriversi al servizio (esattamente come per mensa clic). Coloro che sono già registrati (e quindi già in possesso di username e password) possono precedere con l’iscrizione.

Eventuali domande presentate dopo la scadenza potranno essere accolte solo se compatibili con le esigenze organizzative del servizio. Si ricorda inoltre che la domanda di trasporto scolastico per tutti coloro che ne dovranno usufruire deve essere rinnovata ogni anno fino al compimento della scuola dell’obbligo pena l’esclusione dal servizio di trasporto stesso.

Sul sito saranno pubblicate tutte le info sul bando e sul servizio.