Da Viareggio a Poggibonsi, l’opera “Flash” donata alla città

POGGIBONSI. Alla città un quadro di Valente Taddei, artista viareggino. L’opera è stata donata al sindaco David Bussagli al termine di “5+5. Pittori a confronto della Valdelsa e della Versilia”, mostra di pittura promossa dall’associazione Arnolfo di Cambio e realizzata in collaborazione con l’Associazione Storica Poggibonsese e con Mercurio Arte Contemporanea. Una mostra allestita all’Accabì con le opere di cinque artisti valdelsani e di cinque provenienti dalla Versilia e dedicata in questa sua prima edizione a Mario Merli, pittore valdelsano del novecento.

“Ringrazio l’artista per l’opera e le due associazioni valdelsane, Arnolfo di Cambio e Astop che hanno donato il quadro alla città – dice il Sindaco – proseguendo un percorso che negli anni ci ha permesso di acquisire al patrimonio pubblico numerose opere d’arte, fra l’altro tutte conseguenti ad esposizioni allestite presso l’Accabì. Anche questo fa piacere. Ringrazio artisti e associazioni per la generosità e l’attaccamento alla nostra città”.

L’opera in questione è intitolata “Flash” ed è realizzata a olio e china su tela. Un’opera ‘rara’ in quanto l’artista viaregino lavora solitamente su supporto cartaceo. Il quadro si inserisce nel percorso di ricerca intrapreso da Taddei, fra ironia e paradosso, con cui viene proposta una lettura metaforica della condizione umana. La donazione di “Flash” fa seguito a tanti altri contributi da parti di altri artisti legati al territorio. Luciano Valensin ha donato l’opera “Inside 2” (olio su tela). Roberto Angiolini ha donato alla città “Vita” (acrilico su tela e gesso) e “Vitamina C.” (acrilico su tela e gesso). Piero Sani ha donato “Di fronte al mare” (acrilico su tela). Un’opera di Alfredo Beghè (tempera su masonite preparata) è stata donata dagli eredi dell’artista. Giuseppe Calonaci ha donato alla città “Orizzonti blu” (dipinto olio su tela di lino) e “Nuovi messaggi” (dipinto olio su tela di lino).

Valente Taddei è nato a Viareggio nel 1964. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Carrara, ha al suo attivo un nutrito curriculum espositivo con numerose personali e collettive sia in Italia che all’estero. Ha realizzato illustrazioni per copertine di libri (per i tipi di: Mauro Baroni Editore, Viareggio; Giulio Einaudi, Torino; Alberto Gaffi Editore, Roma; Franco Angeli Edizioni, Milano) e cd musicali, per riviste (Notizie Lavazza), per siti Internet. Nel 2008 ha illustro con 10 tavole inedite il saggio “Pandora, la prima donna” di Jean-Pierre Vernant, pubblicato da Einaudi nella collana “L’Arcipelago”. Ha realizzato il logo e il manifesto ufficiale dell’edizione 2013 di EuropaCinema, festival cinematografico internazionale con sede a Viareggio, e il manifesto ufficiale del Carnevale Pietrasantino 2014.

In foto il sindaco con alcuni membri dell’Arnolfo di Cambio e dell’Astop