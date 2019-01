Crolla parzialmente un terratetto a Colle Valdelsa

Il Comune di Colle di Val d’Elsa interviene sui fatti accaduti questa sera notificando che quanto successo è stato frutto di una tragica fatalità non prevedibile, poiché nei mesi passati non vi era stata nessuna segnalazione e nessuna avvisaglia. I Vigili del fuoco, in via precauzionale, hanno ritenuto opportuno dichiarare inagibile l’immobile e quindi è stato necessario trovare una nuova collocazione per le due famiglie che abitavano all’interno della casa, le quali sono state già sistemate in altro luogo. L’amministrazione ringrazia i Vigili del fuoco per l’intervento e gli operai del cantiere, i quali sono prontamente intervenuti per permettere alle famiglie di poter entrare nelle nuove abitazioni.