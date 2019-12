Crolla il tetto di una casa a Castellina scalo

MONTERIGGIONI. I Vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti questo pomeriggio (21 dicembre) per il crollo parziale di un tetto a Castellina Scalo, nel Comune di Monteriggioni.

In attesa dei lavori di ripristino è stato inibito l’accesso a tutto l’appartamento. Una coppia ha dovuto lasciare la casa.

Non si segnalano persone coinvolte.