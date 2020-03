Crolla il ponte sul fiume Paglia. Lega: “Evento annunciato”

"Oltre all’evidente danno ambientale si dovrà aggiungere anche il danno economico per la collettività"

RADICOFANI – “Nella notte è crollato il ponte sul fiume Paglia. Adesso una campata del ponte è completamente adagiata sul letto del fiume e rischia di ostruire il normale flusso di acqua del fiume, generando forte preoccupazione su quanto potrebbe accadere nel caso di forti precipitazioni e di una conseguente ondata di piena del Paglia. Purtroppo, come abbiamo più volte denunciato nei mesi scorsi, era un evento atteso dal momento che era evidente lo stato di abbandono e di precarietà della struttura. Tenuto conto che sono in corso d’opera manutenzioni su altri ponti sempre lungo la stessa strada, ci chiediamo se non si fosse potuto o dovuto agire prima che avvenisse il crollo e quanto sia effettivamente il livello di sicurezza degli altri ponti attualmente aperti alla circolazione stradale.” denuncia il responsabile della Lega Amiata Andrea Pinzuti. “A seguito delle infinite emergenze che hanno colpito negli anni passati il fiume Paglia, tutti ormai hanno capito che questa zona di Toscana presenta una notevole pressione dal punto di vista idrogeologico e per questo sarebbe necessario un supplemento di attenzione da parte di tutte le istituzioni e dei vari organismi interni che le compongono. Questo crollo era ampiamente prevedibile e poteva facilmente essere evitato. Oltre all’evidente danno ambientale si dovrà aggiungere anche il danno economico per la collettività, visto che con molta probabilità l’intervento di rimozione delle macerie costerà di più rispetto ad averne programmato con anticipo la demolizione. Ci adopereremo in tutte le sedi opportune per far conoscere a tutti i cittadini dell’Amiata e della provincia di Siena i costi dell’incuria e di questa ennesima emergenza.”