Covid-19: Sinalunga si Rinnova avanza proposte per sostenere l’economia

Richiesta una convocazione della conferenza dei capigruppo per discutere le idee lanciate dal gruppo per imprese e famiglie

SINALUNGA – La Lista Civica Sinalunga si Rinnova avanza delle proposte all’Amministrazione Comunale per aiutare famiglie e imprese del territorio: “Con grande spirito di collaborazione abbiamo presentato un documento al consiglio comuanale e avanzato la richiesta di convocazione della conferenza dei capigruppo per discuterne.”

Così i consiglieri comunali Marcella Biribò, Mattia Savelli, Tatiana Roggi e Rebecca Papa: “La situazione che stiamo vivendo richiede la massima responsabilità e collaborazione, soprattutto tra chi amministra i territori. Per questo motivo abbiamo presentato, senza nessuna polemica, un documento con delle misure economiche che riteniamo consone ad aiutare i nostri concittadini a risollevarsi quanto prima.

Consci che la prima preoccupazione è la salute di tutti, dobbiamo anche iniziare a pensare a quello che verrà dopo. Queste giornate di chiusura delle attività commerciali, delle scuole e cancellazioni delle prenotazioni turistiche avranno inevitabilmente forti ripercussioni sul tessuto economico e sociale del nostro Comune. Per far fronte a questa situazione abbiamo redatto un documento poi inviato al Sindaco con la richiesta di convocazione, nei modi e nei tempi più consoni, della conferenza dei capigruppo per discutere le misure da noi previste.

Andando nello specifico abbiamo chiesto: di sospendere fino al 30 del mese di giugno 2020 per tutte le attività produttive, agricole, commerciali, artigianali, turistico-ricettive il pagamento di TARI, TOSAP, IMU; sospendere le riscossioni coattive per tutti i debiti che le attività hanno contratto con l’Amministrazione dall’inizio del 2020 ed infine sospendere fino al 31 dicembre 2020 la tassa di soggiorno per le strutture recettive.

Abbiamo inoltre previsto delle misure per le famiglie: rimodulazione addizionale comunale IRPEF; sospensione fino al 30 del mese di giugno 2020 la TARI relativamente alla prima casa ed infine l’esonero dal pagamento dei giorni dei servizi di refezione, trasporto, asilo nido di cui i bambini del nostro Comune non usufruiranno in ragione della sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile, oltre eventuali ulteriori proroghe dei termini.

Certamente delle misure forti che siamo disponibili a discutere nell’esclusivo interesse di chi vive e lavora nel nostro Comune.

Il nostro senso di responsabilità ci impone di mantenere la massima disponibilità al dialogo con la maggioranza in un momento così difficile. Speriamo che il nostro messaggio venga recepito e si possa preso instaurare un tavolo per definire al meglio queste misure.”