Covid-19: la Lega Poggibonsi chiede la sospensione delle imposte comunali

Galligani: "Chiediamo a Sindaco e Giunta di sospendere il pagamento delle imposte comunali e delle rette per i servizi a domanda individuale, come ad esempio la mensa scolastica"

POGGIBONSI – “Fortunatamente dal punto di vista sanitario il nostro territorio non sta vivendo una situazione grave come in alcune città e provincie lombarde, ma anche da noi la vera emergenza è quella economica. Chiediamo al Sindaco e a tutta la Giunta di sospendere subito il pagamento delle imposte comunali e delle rette per i servizi a domanda individuale, come ad esempio la mensa scolastica.” È questa la richiesta fatta questa mattina al Sindaco di Poggibonsi dal Capogruppo della Lega Riccardo Galligani. “Imprese, commercianti e famiglie stanno vivendo un momento molto difficile dal punto di vista economico. La contrazione dei consumi, tolti i generi di prima necessità, è stata evidente anche nel nostro comune e se non si prendono tempestivamente le dovute misure, si rischia di aggravare irrimediabilmente una situazione che era già critica. Già nelle scorse settimane, all’inizio della crisi coronavirus in Italia, come gruppo consiliare Lega Salvini Premier avevamo provveduto a protocollare un ordine del giorno per il Consiglio comunale con il quale si chiedeva di attivare delle misure specifiche di sostegno ai commercianti che avevano subito una sensibile contrazione di lavoro a causa della vicenda coronavirus. Da allora la situazione è andata progressivamente ad aggravarsi in tutta Italia. Stante il fatto che il Consiglio comunale è stato sospeso sine die e che quindi non è possibile dibattere in aula il nostro atto, lanciamo un appello a tutte le istituzioni e chiediamo in particolare al nostro Sindaco di andare incontro a imprese e famiglie con gesti concreti, intervenendo urgentemente con la sospensione del pagamento delle imposte comunali e dei servizi a domanda individuale.”